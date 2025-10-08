Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri arasında yer alan Volkswagen'in d-segment modeli Passat'ın sedan versiyonu yenilendi. Otomobilin fotoğraflarının yayınlaması ile birlikte özellikle sosyal medyada sedan Passat'ın yeniden Türkiye'de satışına başlanacağına dair haberler ve paylaşımlar çıkmaya başladı.

Passat'ın 8'inci neslinin sedan versiyonu 2022 yılında bantlara veda etti. Otomobil, bu tarihe kadar Türkiye'nin en çok satılan 10 aracından biri olmayı sürdürdü. Öyle ki, Türkiye, Passat sedanın dünyada en çok satıldığı ülke unvanını bile aldı.

Ne var ki, bu durum VW'nin kararını değiştirmedi ve Passat'ın 9'uncu nesli Avrupa'da ve Türkiye'de sadece station wagon olarak yoluna devam etmeye başladı.

Station wagonların sedanlar kadar kabul görmediği Türkiye'de, Passat satışlarında ciddi bir gerileme meydana geldi. Öte yandan, premium markalar haricinde D-segmentte Sedan bir otomobil üreten ana akım marka sayısı da bir elin parmaklarını geçmez oldu.

İşte böyle bir ortamda, Passat sedanın yeniden Türkiye'ye geleceğine yönelik haberler kuşkusuz ki çokça ilgi uyandırıyor. Ama ne yazık ki, bu haberler gerçeği yansıtmıyor.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Avrupa'nın en büyük 6'ncı büyük otomotiv pazarı olan Türkiye, aynı zamanda Avrupa'nın en çok otomotiv ithalatı yaptığı ülke konumunda. Dolayısı ile, Türkiye'de satılan araçlar Avrupa homologasyonuna uygun olarak üretiliyor. Sonuç itibariyle, Türkiye'de satışı gerçekleşen araçların tüm teknik donanımları ve güvenlik özellikleri Avrupa standartlarında yer alıyor. İşte bu durum, güvenlik testleri farklı protokollerde yapılan dünyanın farklı bölgelerindeki otomobillerin Avrupa ve Türkiye pazarında satışına imkan vermiyor. Sonuç olarak, Volkswagen'in tanıttığı yeni sedan Passat her ne kadar sadece fotoğraflarından bile toplumun bir kesimi için heyecan yaratsa da, bu otomobilin sadece Orta Doğu'ya özel hazırlandığı ve Türkiye'ye gel'e'meyeceğini belirtelim. Peki tüm bu gerçeklerin yanında, yeni Passat sedanda ne gibi özellikler sunuluyor, gelin şimdi aracın detaylarına bakalım... DAHA BÜYÜK, DAHA LÜKS Orta Doğu pazarları için yenilenen Passat'ta 2 motor seçeneği yer alıyor. Araçta isteğe bağlı olarak 158 beygir güç üreten 1.5 litre benzinli ünite ile 217 beygir güç üreten 2.0 litre benzinli seçenekler yer alıyor.

Dış tasarımında artık bir VW klasiği haline gelen aydınlatmalı logoya yer verilen yeni Passat sedan, tasarım olarak Türkiye ve Avrupa'da satılan station wagon Passat ile en ufak bir benzerlik göstermiyor. Fakat bu farklılık kabin içinde ise yerini neredeyse bire bir aynı bir kokpite bırakıyor. Arka yolcuları için lüks segment araçlardan görülen 'yastık' opsiyonu sunan sedan Passat'ın bagaj hacmi ise 520 litre olarak açıklanıyor. Yapılan açıklamada, yeni Passat'ın 'segmentinin en büyüğü' ve bugüne kadar üretilen en geniş iç hacme sahip Passat olduğu vurgulanıyor. Passat'ın arka koltuk sırtlıklarının eğimi de elektrikli olarak ayarlanabiliyor. JETTA DA GERİ DÖNDÜ Orta Doğu pazarı için c-segment sedan modeli Jetta'yı da yenileyen VW, bu modeli de yakında satışa sunacak. görev yapan 1.5 litre benzinli motor 158 beygir güç üretiyor. Motor gücünü 7 ileri çift kavrama şanzıman ile ön tekerleklere aktarıyor. 509 litre bagaj hacmi sunan Jetta, kabin içinde ise Passat, Tiguan ve Tayron modelleri ile benzer bir tasarıma sahip. Aracın dış tasarımında da Orta Doğu'ya özel Passat'tan yoğun izler bulunuyor.

Öte yandan, hem Passat'ın hem de Jetta'nın donanım paketlerinin adlandırması, Alman markanın Avrupa'da en son 2019 yılında kullandığı şekilde Trendline, Comfortline ve Highline olarak açıklanıyor. Volkswagen, Avrupa'daki ürün gamında ise uzun zamandır Life, Impression, Style, Business, Elegance ve R-Line gibi donanım paketleri sunuyor. Hem yeni Jetta hem de yeni Passat eğer Türkiye'ye getirilebilselerdi, yenilenen yüzleri ile artık giderek küçülen sedan segmentine kuşkusuz yeni bir soluk katabilirlerdi. Fakat, her iki aracın da Avrupa homologasyonuna sahip olmaması, bu iki otomobili sadece fotoğraflarından inceleyebilmemize olanak tanıyor. Her iki otomobil de, sadece Abu Dabi, Dubai, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Lübnan ve Katar'da satışa sunulacak.