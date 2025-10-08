Habertürk
        Haberler Dünyadan Denise Richards, yaşadığı şiddeti anlattı - Magazin haberleri

        Denise Richards, yaşadığı şiddeti anlattı

        Ünlü oyuncu Denise Richards, 2018'de evlendiği ve kendisi gibi oyuncu olan Aaron Phypers'tan gördüğü şiddeti gözyaşları içerisinde anlattı. Mahkemede ifade veren Richards, eski eşi Charlie Sheen'i de andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:03
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        ABD'li oyuncu Denise Richards, geçtiğimiz temmuz ayında eşi Aaron Phypers'ı aile içi şiddetle suçlamış ve mahkemeden geçici koruma kararı aldırmıştı. 54 yaşındaki Richards, 49 yaşındaki eski eşi Phypers'ın 6 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

        Ünlü oyuncu, önceki gün mahkemeye çıktı. Richards, ifadesinde eşinin uyguladığı şiddet yüzünden üç kez beyin sarsıntısı geçirdiğini dile getirdi. Richards mahkemede Aaron Phypers'a karşı verilen geçici uzaklaştırma kararının kalıcı hale getirilmesini de talep etti.

        Denise Richards daha önce de mahkemeye gözünün moraran fotoğrafları sunmuş ve şiddet iddialarını itiraf etmişti.

        Richards'ın bu ifadeleri, şiddet uygulamakta suçlanan Aaron Phypers'ın kuzeni tarafından da mahkemede doğrulandı. Kathleen McAllister, Ocak 2022'de Aaron'ın, Denise'e vurduğunu ve hemen gözünün çok kötü morardığını gördüğünü de ifade etti.

        İDDİALARI REDDETTİ: O BENİ ALDATTI

        Tüm bu korkunç şiddet iddialarıyla suçlanan eski eş Phypers ise Richards'ın istismar iddialarının tamamını reddederek, kendisinin yalanlarla ve manipülasyonlarla hedef alındığını savundu. Eski eşi, Denise Richards’ı kendisini aldatmakla ve evliyken bu ilişkiyi sürdürmekle suçladı.

        "O BANA BUNLARI YAŞATMADI"

        Mahkemede Denise Richards, eski eşi Charlie Sheen’i anarak; "Onunla olduğumda asla bunları yaşamadım. Charlie ne yaşarsak yaşayalım bu adam gibi olmadı. Onunla yürümeyen evliliğim, bu beni döven narsist adamla yaşadığımdan çok daha iyiydi" dedi.

        Charlie Sheen ve Denise Richards 2000 yılında tanışıp 2002 yılında evlenmişlerdi. Bu evlilikten Sami ve Lola adında iki kızları oldu.

        Richards, ikinci kızlarına hamileyken, yaklaşık üç yıllık evliliğin ardından, Mart 2005'te 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açmış ve bir yıl sonra da yolları resmen ayrılmıştı.

        Denise Richards, Charlie Sheen'i bir otel odasında hayat kadınlarıyla yakalamıştı. Richards’ın, gördüğü manzara karşısında Charlie Sheen’e fiziksel saldırıda bulunduğu da basına yansımıştı.

        #Denise Richards
        #Aaron Phypers

