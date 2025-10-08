Habertürk
        Tüm Haberler
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor

        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor

        Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Lynn Forester de Rothschild, küresel medya devi The Economist'teki ailesinin tüm hisselerini satmayı düşündüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:09
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        İngiliz Lynn Forester de Rothschild, ailesinin, küresel medya devi The Economist'teki tüm hisselerini satmayı düşünüyor. Axios, Salı günü konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rothschild'ın The Economist'teki ailesinin tüm hisselerini satmayı planladığını bildirdi.

        Yapılan başvuruya göre Rothschild'ler, 1843 yılında kurulan şirkette yüzde 26,7'lik bir hisseye sahip. Bu hisselerin yaklaşık yüzde 20'si oy hakkı olan hisselerden oluşuyor. İtalya'nın ünlü Agnelli ailesinin sahibi olduğu Exor şirketi ise yaklaşık yüzde 43,4'lük hisse ile The Economist'in en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

        Raporda, ailenin toplam hissesinin değerinin 400 milyon sterline (yaklaşık 536 milyon dolar) kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

        Rothschild ailesinin danışmanlarının, aile ofisleri ve stratejik yatırımcılar da dahil olmak üzere ABD ve İngiltere'deki potansiyel alıcılarla görüşmelere başladığı belirtildi.

        Axios'a göre satıcılar, satışın bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

