        Daha az özellik, daha uygun fiyat! İşte en ucuz Tesla...

        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı

        Tesla, Model Y'nin en 'ucuz' versiyonunu görücüye çıkardı. Model Y Standard olarak adlandırılan elektrikli otomobil, ABD'de önceki giriş seviyesinden 5 bin dolar daha ucuz olacak şekilde 39 bin 990 dolardan satışa sunuldu. 'Ucuz' versiyonda birçok özelliğe yer verilmezken, aracın menzil değerin de yüzde 10 azalma söz konusu. Ayrıca, otomobilin tasarımında da önemli farklar bulunuyor

        Giriş: 08.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:47
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, bir süredir beklenen 'ucuz' Model Y versiyonunu tanıttı.

        Model Y Standard olarak adlandırılan elektrikli otomobil, hali hazırda satışta olan versiyona göre hem teknik hem de görsel farklara sahip.

        Model Y Standard
        Model Y Standard
        Model Y Performance
        Model Y Performance

        ABD'de önceki giriş seviyesinden 5 bin dolar daha düşük fiyattan, yani 39 bin 990 dolardan satışa sunulan Model Y Standard, sadece arkadan itişli olarak alınabiliyor.

        Menzil değeri yüzde 10 kadar düşürülen Model Y Standard, yapılan açıklamaya göre tek şarjla 516 km yol gidiyor.

        Aracın 0'dan 100 km/s hızlanması ise 6.8 saniye olarak açıklanıyor.

        Dış tasarımda da farklılıklar bulunan Model Y Standard'da, ön ışık çizgisi yer almıyor. Stop grubu tasarımı da daha sade bir şekilde araçta bulunuyor.

        Gri, beyaz ve siyah renk olarak tercih edilebilen Model Y Standard, kabin içinde de sadece siyah renk olarak geliyor.

        Yeni giriş versiyonda, elektrikli ayarlanabilir direksiyon simidi ve Autosteer fonksiyonu bulunmuyor. Panoramik cam tavan, adaptif farlar, katlanır aynalar, ısıtmalı koltuklar ve arka yolcu ekranı gibi donanımlar da çıkarılmış durumda.

        Elektrikli ayarlanabilir direksiyon simidi ve Autosteer fonksiyonu bu pakette bulunmuyor. Panoramik cam tavan, adaptif farlar, katlanır aynalar, ısıtmalı koltuklar ve arka yolcu ekranı da kaldırılmış durumda. Ayrıca deri koltuklar yerini kumaş koltuklara bırakmış durumda.

        Model Y Standard'ın Avrupa fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Türkiye'de satılan Model Y'ler Tesla'nın Almanya fabrikasında üretiliyor.

