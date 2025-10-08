Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!

Kocaeli'nde olay, 30 Eylül'de saat 14.00 sıralarında, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1082/3'üncü Sokak’taki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Fadik Polat’ın oturduğu evden tek el silah sesini duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Polat’ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Polat, özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat’ın tabancayla kendisini vurarak intihar etmiş olabileceğini söyleyen eşi Ramazan Polat, gözaltına alındı.

SİLAH İNCELEMEYE ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere alındı.

ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Polat’ın ellerinden ve üzerinden swap örnekleri alındı. Fadik Polat’ın 10 yıllık evlilikleri boyunca sık sık şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

İFADELERİ ÇELİŞKİ YARATTI

Ramazan Polat’ın savcılık ve emniyet ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Polat’ın bir ifadesinde olay anında evde, başka bir ifadesinde ise dışarıda olduğunu söylediği belirtildi. Eşine birkaç kez şiddet uyguladığını da itiraf eden Polat, savcılıkta verdiği ifadesinde eşiyle telefonla konuştukları sırada, eşinin durumundan şüphelenip eve geldiğini, içeriye girdiğinde eşinin elinde bulunan ve karnına dayadığı tabancanın tetiğine bastığını, kanları görünce polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gebze Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadeler çelişkili bulunan Ramazan Polat, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla geçen hafta mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ramazan Polat, tutuklandı.