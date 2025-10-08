Habertürk
        Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Belediyelerde milyarlarca TL peşkeş çekilmiş. Soruşturmaların üzerine gidilmeli." dedi. "Uzlaşı ve diyalog kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Kamplaşma siyasetinin içinde olmadık ve olmayacağız." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Farklı siyasi çatılar altındaki aktörlerin asgari düzeyde de olması nezaketi koruması siyasetin doğasında vardır. Hiçbirimiz düşman değiliz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:31
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "1 Ekim tarihi itibariyle başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz yasama yılında 113 birleşim boyunca gerçekten çok emek verdiniz. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

        İklim Kanunu'ndan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na, Siber Güvenlik'ten emeklilerimizin maaş ve bayram ikramiyelerine kadar teklifi yasalaştırdık.

        "İSRAİL BÖLGEMİZİ FELAKETE SÜRÜKLEMEK İSTİYOR"

        Meclis Gazze konusunda öncü oldu. Her birinizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken ne ise yapıyoruz. İsrail bölgemizi felakete sürüklemek istiyor.

        "BARIŞIN TÜM YÜKÜ HAMAS'A YÜKLENEMEZ"

        Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükü Hamas ve Filistinlilere yüklenemez. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalıdır. İsrail, Trump'ın çağrılarına rağmen saldırına devam ediyor.

        "FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA KURULACAK"

        Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Mısır'daki görüşmeler kritik önemdedir. Mısır'dan güzel haber almayı umuyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır.

        Parti olarak tüm teşkilatımızla yaz aylarında da boş durmadık. Yaz döneminde tam kadro sahadaydık. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında 49 günde ülkemizin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldik. Biz siyaset yolculuğunu milletin kılavuzluğunda yapan bir partiyiz. Hep söylüyorum, bu partiyi kuran millettir.

        "TÜRKİYE'YE BÜYÜK REFORMLARI BİZ YAŞATTIK"

        Yeni yasama yılı çok ama çok mühimdir. Yeni dönemde bizi çok yoğun bir gündem bekliyor. Her birinizden aktif katkı bekliyorum. Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti, fıtratı itibariyle reformların partisidir. Türkiye'ye büyük reformları biz yaşattık. Temennimiz kamuda şeffaflığı daha da artıracak bu reform hamlesine herkesin destek vermesidir. Özellikle ana muhalefetin reform çabamızı desteklemesi günahlarına kefaret olacaktır.

        "SORUŞTURMALARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ"

        Belediyelerde milyarlarca TL peşkeş çekilmiş. Soruşturmaların üzerine gidilmeli. Sizin hiç insafınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan vatandaşımıza zerre kadar saygınız yok.

        "KUKLA GENEL BAŞKANLA ANCAK BU KADAR OLUYOR"

        Kendine ve halkına saygısı olan siyasetçi gündem saptırmaya çalışmaz, çıkar beceriksizliğinin hesabını millete verir. Ne diyelim, kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların üstüne istese de çıkamıyor.

        YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

        Sivil anayasa irademiz bakidir. Bunun gerisinde şahsi kaygılar değil, küresel gerçekler vardır. Şartlar ne olursa olsun sivil anayasa hedefimizden kopmayacağız. Sivil bir anayasa vatandaşımızın en büyük özlemidir. 1982 anayasası miadını çoktan doldurmuştur.

        "HİÇBİRİMİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"

        Uzlaşı ve diyalog kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Kamplaşma siyasetinin içinde olmadık ve olmayacağız. Farklı siyasi çatılar altındaki aktörlerin asgari düzeyde de olması nezaketi koruması siyasetin doğasında vardır. Hiçbirimiz düşman değiliz. Siyaseti dost-düşman kavramları ile tarif etmek doğru değildir. Siyasette düşman yoktur müttefik vardır. Yeni yasama yılının ilk gününde çıkan tablo umutları artırdı.

        CHP ilk gün Meclis'in oturumundan kaçarak millete hürmetsizlik etmiştir. Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir. Bir bardak çayı paylaştığı için genel başkanlar linç edildi. Fotoğrafa verilen tepkiler istisna değil, CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumudur.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz. Komisyon önemli işler yapıyor. Sabotajlara karşı çok dikkatli ve temkinliyiz."

        #son dakika
        Yazı Boyutu
