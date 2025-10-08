Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de; 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor.

BÖCEKLER EVLERİ İSTİLA ETTİ DHA'daki habere göre 300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve bitkilerin kökünü kurutan istilacı tür, soğuk havalar ile birlikte sıcak bir yer arayışına geçerken; Trabzon'da birçok ev böcekler tarafından istila edildi.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MÜCADELE EDİYOR Vatandaşlar duruma isyan ederken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi evlerde biyosidal ilaçlama çalışmaları yaparak kahverengi kokarca ile mücadeleyi sürdürdü.

"SICAK BİR ORTAM VE YÜZEY ARIYOR" İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu, "Kahverengi kokarca, uzun soluklu bir mücadele gerektiriyor. Son dönemde evlere yoğun halde saldırısı oldu. Kışlağa geçiş döneminde, kışı geçireceği sıcak bir ortam ve yüzey arıyor. Bu yüzden havaların bir anda soğumasıyla beraber de kışı geçirmek için binalara geçiş yapıyor. Biz Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte 9 ilçede, 9 ekiple birlikte biyosidal ilaçlama yapıyoruz. 2024 yılında 10 bin, 2025 yılında 62 bin civarında samuray arısı salımı yapıldı. Tarım arazilerinde 550 litre kimyasal mücadele de yapıldı. Vatandaşa da büyük görev düşüyor. Kendisi bina içerisinde ilaçlama yapmalıdır ve bize yardımcı olmaları gerekiyor. Bu büyük bir önem taşıyor. Tuğlayı, ahşabı ve çatı aralarını tercih etmesindeki sebep; kışı sıcakta geçirmektedir" diye konuştu.

"ELİNİZLE TEMAS ETMEYİNİZ" Çakıroğlu, kokarca istilasını yok ederken elle temas edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, hassas ciltlere sahip insanların eliyle kokarcayı ezmeye çalıştığı zaman alerjik reaksiyon gösterebileceği konusunda vatandaşın duyarlı olması yönündedir. Elinizle değil de farklı yöntemlerle öldürmeniz gerekir. Bu konuda mutlaka birebir elinizle ezmeniz yanlıştır. Hassas cildiniz varsa reaksiyon gösterebilir. Kokusundan rahatsız olabilirsiniz. Kokarca, ağız yapısı olarak ısırıcı bir yapıya sahip olmadığı için farklı bir etki göstermez" dedi.

"BU SENE ÇOK ŞAŞKINIZ" Şenay Şimşek, kokarca zararlısının evinin her yerine girdiğini ifade ederek, "Hafta sonu için köye gelmiştik. Kokarcalar yüzünden kapıları ve camları açamadık. Kapının önünde dahi oturamadık. Vurarak öldürdük, kimisini süpürge makinesiyle çektik. Buna bir çare bulunmalı. Bütün gün yemek yiyemedim. Çok kötü kokuyorlar. Sinekliklerin aralarına girip, konuşlanıyorlar. Bu sene çok şaşkınız. Evin içerisine bile giriyorlar. Nereye dokunsam kokarca çıkıyor" diye konuştu.

"ACİLEN BİR ÇÖZÜM BULUNSUN" Necati Tanrıver ise "Kokarca, arazilerden evlere saldırdı. Bir haftadır da gerçekten bizi rahatsız etti. Herkes evden kaçıyor. Evimizin içini, bahçelerimizi bastı. Baya etkilendik. Ne fasulye yiyebildik ne de fındık. Buna acilen bir çözüm gelsin istiyoruz. Sabaha kadar kokarcaları öldürüyoruz. Çamaşır bile asamıyor, balkonlara çıkamıyoruz" dedi.