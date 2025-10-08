Habertürk
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal | Dış Haberler

        İstifa eden Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal

        Fransa'nın istifa eden başbakanı Lecornu, istifasının ardından birçok siyasi liderle görüştüğünü ve parlamentonun feshedilme ihtimalinin 'uzak' göründüğünü' söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:34
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransa'nın geçici Başbakanı Sebastien Lecornu, istifasının ardından gerçekleştirdiği siyasi liderler zirveleriyle ilgili bir açıklama yaparak, parlamentonun feshedilmesi ihtimalinin uzak göründüğünü söyledi.

        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Haberi Görüntüle

        Lecornu, görüşmelerin yıl sonuna kadar bir bütçe çıkarılması konusunda genel bir isteklilik olduğunu gösterdiğini belirtti.

        Paris'teki Matignon Sarayı'nın avlusunda yaptığı konuşmada, "Bu isteklilik bir ivme ve yakınlaşma yaratıyor, bu da parlamentonun feshedilmesi olasılığını daha uzak bir ihtimal haline getiriyor" dedi.

        Lecornu, bu akşam Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin sonuçlarını ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

        Yazı Boyutu
