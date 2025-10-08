Arjantin Devlet Başkanı Milei, yeni kitabını Buenos Aires'te şarkılar söyleyerek tanıttı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, yeni kitabını Buenos Aires'teki Movistar Arena'da müzikli bir gösteriyle tanıttı. Etkinlik, seçim sürecinde desteği artırma amacı taşırken, Milei kendisini "Arjantin mucizesini yeniden inşa edebilecek tek lider" olarak nitelendirdi
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "La construccion del milagro (Mucizenin İnşası)" adlı yeni kitabını başkent Buenos Aires'teki Movistar Arena'da düzenlenen müzikli etkinlik eşliğinde tanıttı.
Sahnede şarkılar da seslendiren Milei, muhalefeti eleştirerek "Arjantin mucizesini yeniden inşa edebilecek tek liderin kendisi olduğunu" belirtti.
Bu sıra dışı etkinlikte Milei, İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana elinde tuttuğu rehinelerin serbest bırakılması talebini yinelediği bir bölüm ayırdı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.