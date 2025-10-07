İstanbul metrolarında bavul kuralı
Metro İstanbul, valizle seyahat eden yolculara ilişkin kuralları hatırlatan paylaşımda bulundu. Buna göre 30 kg'dan ağır valizler istasyon ve araçlara alınmayacak, kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılacak ve 1'den fazla valiz ile giriş yapacak yolcular için ilave 1 yolculuk ücreti alınacak
İBB'ye bağlı Metro İstanbul, metroda valizle seyahat eden yolculara yönelik kurallarını hatırlatan paylaşımda bulundu.
Buna göre 30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmayacak, kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılacak, kişi yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilecek. 1'den fazla valiz ile giriş yapacak yolcular için ilave 1 yolculuk ücreti alınacak.
Açıklamada yolculara "Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz" uyarısı da yapıldı.