İstanbul metrolarında bavul kuralı

İBB'ye bağlı Metro İstanbul, metroda valizle seyahat eden yolculara yönelik kurallarını hatırlatan paylaşımda bulundu.

Buna göre 30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmayacak, kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılacak, kişi yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilecek. 1'den fazla valiz ile giriş yapacak yolcular için ilave 1 yolculuk ücreti alınacak.

🛄 Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.



📍 30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.



📍 Yanınızda en fazla 1 büyük boy… pic.twitter.com/YcVKACwCjR — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 7, 2025

Açıklamada yolculara "Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz" uyarısı da yapıldı.