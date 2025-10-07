Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.781,34 %0,43
        DOLAR 41,7048 %0,02
        EURO 48,6867 %-0,38
        GRAM ALTIN 5.335,53 %0,50
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,08 %0,01
        BITCOIN 124.931,00 %-0,26
        GBP/TRY 55,9570 %-0,58
        EUR/USD 1,1667 %-0,38
        BRENT 64,76 %-1,08
        ÇEYREK ALTIN 8.723,60 %0,50
        Haberler Ekonomi Otomobil Togg'a 4x4 takviyesi - Otomobil Haberleri

        Togg'a çift motor ve 4x4 takviyesi

        Togg, daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli otomobilini satışa sundu. '4More' olarak adlandırılan yeni seri, Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açıldı. Yapılan açıklamaya göre, T10F 4More 3 milyon 133 bin 640 TL, T10X 4More Obsidiyen özel serisi ise 3 milyon 233 bin 640 TL anahtar teslim fiyata sahip. 435 beygir gücündeki araçlardan T10F 4More 0'dan 100 km/s hıza 4.1 saniyede, T10X 4More ise 4.8 saniyede çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Togg'a 4x4 takviyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Euro NCAP’ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerine çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlar ekledi.

        '4More' olarak adlandırılan yeni versiyonlar Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açıldı.

        Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı
        Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'

        T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek bir performans sunuyor.

        T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor.

        Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları ise şu şekilde;

        REKLAM

        T10F 4More - 3 milyon 133 bin 640 TL

        T10X 4More Obsidiyen - 3 milyon 233 bin 640 TL

        YENİ ÖZEL SERİ SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

        4More versiyonu ile birlikte tanıtılan yeni Obsidiyen özel serisi de T10X kullanıcılarına daha önce sunulmayan tasarım detaylarına sahip.

        Yapılan açıklamaya göre, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun bilinen ilk değerli taşlarından obsidiyenden ilham alınan yeni versiyonda, Togg’un doğallık, güç ve köklülük değerlerine gönderme yapılıyor.

        Bu özel seri, adını aldığı taşın karakterini tasarıma taşıyarak, piano black detaylar, derin siyah tonlar ve yüksek kontrastlı yüzeylerle daha sportif detaylar sunuyor.

        T10X 4More’da obsidiyen detaylar jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör, anten kapağı gibi tasarımın birçok noktasında yer alıyor.

        İç tasarımda ise DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parça yer alıyor.

        2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Habertürk Anasayfa