Togg'a 4x4 takviyesi

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Euro NCAP’ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F modellerine çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlar ekledi.

'4More' olarak adlandırılan yeni versiyonlar Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açıldı.

T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek bir performans sunuyor.

T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor.

Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları ise şu şekilde;

T10F 4More - 3 milyon 133 bin 640 TL

T10X 4More Obsidiyen - 3 milyon 233 bin 640 TL

YENİ ÖZEL SERİ SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

4More versiyonu ile birlikte tanıtılan yeni Obsidiyen özel serisi de T10X kullanıcılarına daha önce sunulmayan tasarım detaylarına sahip.

Yapılan açıklamaya göre, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun bilinen ilk değerli taşlarından obsidiyenden ilham alınan yeni versiyonda, Togg’un doğallık, güç ve köklülük değerlerine gönderme yapılıyor.

Bu özel seri, adını aldığı taşın karakterini tasarıma taşıyarak, piano black detaylar, derin siyah tonlar ve yüksek kontrastlı yüzeylerle daha sportif detaylar sunuyor. T10X 4More’da obsidiyen detaylar jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör, anten kapağı gibi tasarımın birçok noktasında yer alıyor. İç tasarımda ise DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parça yer alıyor. 2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek.