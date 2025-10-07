Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk dış resmi seyahatini Türkiye'ye yapacak | Dış Haberler

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk dış resmi seyahatini Türkiye'ye yapacak

        Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk resmi yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ilk dış resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacağı bildirildi.

        Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

        Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e de gideceği kaydedildi.

        Bruni'nin açıklamasında, Papa 14. Leo'nun, Türkiye’nin ardından 30 Kasım-2 Aralık’ta Lübnan'a da ziyaret gerçekleştirileceği aktarıldı.

        PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ BİR SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

        Vatikan Sözcüsü'nün bu açıklamasıyla bir süredir gündemde olan Papa’nın Türkiye ziyareti de resmiyet kazanmış oldu.

        REKLAM

        Papa’nın Türkiye ziyareti aslında ilk olarak 21 Nisan’da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus’un Haziran 2024’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

        Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 2025’te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti.

        Papa Franciscus’un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025’ten önce 21 Nisan’da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.

        Papa Franciscus’un ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs’ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs’ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik’e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz.” yanıtını vermişti.

        TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN 5. PAPA OLACAK

        Vatikan'ın bugünkü açıklamasıyla Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonra ilk resmi dış seyahatini gerçekleştireceği ülkenin Türkiye olması da kesinleşti.

        Böylece Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek 5. Papa olacak.

        Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Habertürk Anasayfa