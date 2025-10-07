Cenk Sezgin: Beğeniye göre para verecekler

♦ 'Türkiye - Yunanistan Proje Geliştirme Zirvesi'nin amacı nedir? Her iki ülkenin sinema sektörüne ne gibi katma değerlerde bulunacak?
Bodrum Uluslararası Film Festivali'nde 10 yıldır Türk filmlerini Kos üzerinden Avrupa'ya taşıyoruz. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bizlerin önerisi ve talebiyle; "Türk - Yunan ortak proje geliştirme platformu oluşturabilir misiniz?" demişti. Türkiye ile Yunanistan arasında çok fazla ortak organizasyonumuz var. "O organizasyonların içinde sinema da olsun" düşüncesiyle Birol Güven'in önerisini heyecanla karşıladık. Yunan meslektaşlarımıza hep şunu diyorduk; "Ülkemizi ziyaret ediyorsunuz ama filmlerinizi gösteremiyoruz. Bunu nasıl değiştiririz?" diye konuşuyorduk. 'Türkiye - Yunanistan Proje Geliştirme Zirvesi', bu arzumuzu gerçekleştirmek için iyi bir fırsat oldu. Zirveden çıkan sonuç, ortak yapımların her iki ülkenin sinema sektörüne büyük katkı sağlayacağı yönünde oldu. Böylelikle her iki ülkenin de zaten pek çok ortak özellikler taşıyan kültürünün bir araya gelerek ortak film üretimleriyle daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Yıllar evvel bir diplomattan duymuştum. Şöyle demişti; "Ülkelerin arasında üç faktör var ki onlar gelişirse savaş kalmaz. Bunlar; kültür ve sanat, spor ve ekonomi. Oluşturduğumuz platform, ikisini bir araya getiriyor.Cenk Sezgin - Fadik Sevin Atasoy - Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras