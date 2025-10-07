Cenk Sezgin: Beğeniye göre para verecekler

"ONLAR SİNEMAYI BİLMİYOR"

♦ Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer'in sinemadan çekilip de dijital platformlara geçmesinin izleyici sayılarının düşmesinde önemli bir etken olduğu görülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

2019'daki patlamış mısır krizinden önce Türkiye'de yaklaşık 72 milyon bilet satıldı. Pandemiyle birlikte bilet satışları 25 - 30 milyon seviyesine düştü. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada belli bir oranda kayıp yaşandı. Pandemi sonrasında kapanan sinemalar oldu. İnsanların bir kısmı sinema alışkanlıklarından vazgeçti. Yeni nesil sinemasız büyüdü. Dolayısıyla onlar sinemayı bilmiyorlar. Çok hızlı tüketen bir nesil olduğu için sinemaya gidip film izlemek onlara zül geliyor. Biz bu kesimi, belli oranda kaybettik. Benim SİSAY başkanı olduğum dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yeni neslin sinema alışkanlığı kazanması için kampanyalar başlattık. Çünkü sinemaya gidenlerin yaş ortalaması belli. Sinemaya gidenlerin % 60 - % 70'i öğrencilerdir. Yeni neslin bir kısmını sosyal medyada süratle kaybediyoruz. Onları tekrar kazanmamız gerek. Türkiye'de sinema biletlerinin % 63'ü Türk filmleri için kesiliyordu. Adını saydığınız kişilerin sinema filmi çekmemeleri elbette izleyici sayısının düşmesinin ana nedenlerinden biri oldu.