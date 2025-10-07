Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık | Dış Haberler

        Son dakika: Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık

        Suriye Savunma Bakanı Abu Kasra, Suriye yönetimi ve SDG'nin kapsamlı ateşkeste anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:03
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.

        Bakan Abu Kasra, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

        İki taraf arasında son dönemde yaşanan çatışmalar, mart ayında SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan ve bölgesel gücü devlet kurumlarına entegre etmeyi amaçlayan önemli bir anlaşmaya gölge düşürmüştü.

