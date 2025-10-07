MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM devletimizin kurucu temelidir. TBMM Türk milletinin ta kendisidir. TBMM demokrasinin can damarıdır. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur.

"O FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR"

1 Ekim'deki fotoğraf milli iradenin yansımasıdır. Görüşlerimiz ayrı olabilir ama hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız. Mensubiyetinden onur ve şeref duymalıyız. Yapmak varken yıkmanın ne faydası olacaktır.

O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. CHP'nin sürüklendiği çıkmaz sokağın çırpındıkça battığı rüşvet batağının elbette siyasi sonuçları olacaktır. CHP siyaseti sakattır. Bu siyaset kusurunun millete vereceği hiçbir şeydir. CHP'nin siyaseti meşruiyetten yoksundur sakattır. Karar milletindir, irade milletindir, hüküm milletindir.

"CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLMİŞTİR"

CHP yönetimi freni boşa aldı. Bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz çıta yükseltmiştir. CHP'de kılıçlar çekilmiştir. CHP'nin belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Adil yargılamanın hemen başlaması da samimi dileğimizdir.

"FİLİSTİN BM'YE TAM ÜYE YAPILMALI" Hamas terör örgütü değildir. Terör yöntemlerine başvuran devlet İsrail'dir. Siyonist eşkıyalık barışa tamam demelidir. Kurulacak Kudüs Paktı da daha büyük anlam kazanmıştır. Siyonist barbarlık işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İsrail insanlığın düşman odağıdır. Akan kan durmalıdır. 57 İslam ülkesi ise kararlı ve mert duruş göstermedi. İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. Filistin devleti kabul edilmeli, Filistin Birleşmiş Milletler'e tam üye yapılmalıdır. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ Milletimiz atılan adımların arkasındadır. Milletimiz Terörsüz Türkiye sürecinden memnundur. Karanlık kampanyalar inşallah tasfiye edilecektir. Fitne yayan iç ve dış ihanet şebekesinin çarkı kırılacaktır. Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Terörsüz Türkiye ile korkuları yıkıp geçelim. Hedef büyüktür ve teslimiyet asla yoktur. "İMRALI SDG'YE YENİ BİR ÇAĞRI YAPSIN" Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalıdır. YPG ve SDG İmralı çağrısına uyup silah bırakmalıdır. İmralı SDG ve YPG'ye çağrıda bulunsun. İmralı çağrısının genişletilmesi hayırlı olacaktır. "

"GEREKİRSE KOMİSYON İMRALI'YA GİTSİN" Gerekirse bazı komisyon üyeleri İmralı'ya gitsin. Görüşme sağlanmalı ve mesajlar ilk ağızdan alınmalıdır."