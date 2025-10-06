Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Halep Valisi, çatışmalara dair açıklamasında "Güvenlik güçleri ve Savunma Bakanlığı, güvenliği sağlamak için çalışıyor ve askeri bir gerilim niyetine sahip değil. Hükümet sabırlı olmak ve 10 Mart Mutabakatına bağlı kalmak için çaba sarf ediyor. Diyalog kapısı açık kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı, bıgün yaptığı açıklamada, ordunun son dönemdeki hareketliliğinin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yeniden konuşlanma planının bir parçası olduğunu bildirdi. Bakanlık, bu adımın, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG’ye bağlı grupların sivilleri, orduyu ve güvenlik güçlerini hedef alan tekrarlayan saldırılarının ardından geldiğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı İletişim ve Medya Dairesi, “10 Mart anlaşmasına bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yok” ifadelerini kullandı. Açıklama, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından “X” platformu üzerinden duyuruldu.

Bakanlık ayrıca, “Ordu bugün, sivillerin can ve mal güvenliğini koruma ve SDG’ye bağlı grupların sürekli saldırılarına karşı askerlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını savunma sorumluluğu altındadır” açıklamasında bulundu.

SDG İHLALLERİ SONRASI ORDU HAREKETE GEÇTİ

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Suriye ordusu, Halep kentinde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine giden tüm yolları güvenlik gerekçesiyle kapattı. Habertürk’e bilgi veren kaynaklarına göre karar, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG’ye bağlı silahlı grupların sivillere ve askeri araçlara yönelik ciddi ihlalleri üzerine alındı.