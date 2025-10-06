Galatasaray ilk 8 haftaya damga vurdu!

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 8 haftasında en çok atan takım oldu ve rakip fileleri 20 kez havalandırırdı. Hücum performansının yanında defansta da başarılı olan Aslan, ligdeki müsabakalarda kalesinde 3 gol gördü ve Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca 8 maçın 5'inde de kalesini gole kapadı.