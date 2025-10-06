Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Portakalla sınırlı değil! C vitamini bombası olan sürpriz gıdalar

        Hastalıktan koruyan lezzetler: C vitamini yüklü süper gıdalar

        C vitamini deyince akla ilk gelen portakal olabilir, ancak onu gölgede bırakacak pek çok sebze ve meyve var. Kırmızı biber, kivi ve hatta patatesin bu listede ne işi var, merak ediyor musunuz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:33
        C vitamini deposu besinler
        Günlük vitamin ihtiyacınızı sentetik takviyeler yerine doğanın sunduğu besinlerle karşılamaya ne dersiniz? C vitamini bakımından zengin gıdalarla hem daha sağlıklı hem de daha enerjik hissetmeniz mümkün.

        Eksikliğinde bu hastalıklara neden oluyor!
        Eksikliğinde bu hastalıklara neden oluyor!
        A vitamini nedir?
        A vitamini nedir?

        C VİTAMİNİ: SAĞLIĞINIZ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR DESTEK

        Suda çözünebilen bir vitamin olan C vitamini (askorbik asit), özellikle portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgillerde bolca bulunur. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler, doku onarımı ve hücre büyümesinde önemli rol oynar.

        C VİTAMİNİNİN VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ

        Yapılan bilimsel araştırmalar, C vitamininin vücudun hemen her bölgesindeki dokuların gelişimi ve onarımı için kritik olduğunu göstermektedir. C vitamini;

        Yaraların iyileşmesini hızlandırır

        Cilt, diş ve kıkırdak dokusunu korur

        Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır

        Bazı kanser türleri ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebilir

        TEMEL FONKSİYONLARI

        Kolajen Üretimi: C vitamini, kolajen adı verilen proteinin sentezinde görev alır. Kolajen, cildin elastikiyetini koruyan ve bağ dokuların sağlamlığını destekleyen önemli bir yapıdır.

        Bağışıklık Sistemi Desteği: Bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar, enfeksiyonların süresini ve şiddetini azaltır.

        Demir Emilimini Artırır: Özellikle bitkisel kaynaklı demirin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırarak kansızlık (anemi) riskini düşürür.

        Cilt Sağlığını Destekler: C vitamini cildi aydınlatır, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve leke görünümünü azaltabilir.

        Antioksidan Etki: Hücreleri serbest radikal hasarından koruyarak yaşlanmaya karşı doğal bir kalkan oluşturur.

        C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLAR

        C vitamini yetersiz alındığında şu belirtiler görülebilir:

        - Sürekli yorgunluk ve halsizlik

        - Bağışıklık sisteminde zayıflama

        - Diş eti kanamaları

        - Ciltte kuruluk ve solgunluk

        Ciddi eksiklik durumunda skorbüt adı verilen hastalık ortaya çıkabilir

        C VİTAMİNİNİN SAĞLIĞA KATKILARI

        - Soğuk algınlığı ve gribe karşı korur

        - Enerji üretimine destek olur, yorgunluğu azaltır

        - Hücre yenilenmesini teşvik eder

        - Demir eksikliğine karşı koruma sağlar

        - Kalp ve damar sağlığını destekler

        - Yaşlanma etkilerini geciktirir

        - Göz, beyin ve cilt sağlığını korur

        - Stres ve alerjik tepkimeleri hafifletmeye yardımcı olur

        GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADARDIR?

        C vitamini ihtiyacı yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Genel önerilere göre:

        Kadınlar için günlük önerilen miktar: 75 mg

        Erkekler için günlük önerilen miktar: 90 mg

        Sigara içen bireyler için ihtiyaç daha fazladır, çünkü sigara C vitamini tüketimini artırır.

        C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

        C VİTAMİNİ MEYVELER

        Portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi turunçgiller

        Kivi: Tek bir kivi günlük ihtiyacın %100’ünden fazlasını karşılar

        Çilek: 1 fincan çilek yaklaşık 150 mg C vitamini içerir

        Ananas, mango ve papaya gibi tropikal meyveler

        C VİTAMİNİ SEBZELER

        Kırmızı ve yeşil biber: Özellikle kırmızı biber, turunçgillerden daha fazla C vitamini içerir

        Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası: Buharda pişirildiğinde vitamin değerlerini korur

        Ispanak, lahana, pazı: Yeşil yapraklı sebzeler yüksek C vitamini içerir

        Domates: Hem çiğ hem pişmiş halde iyi bir kaynak

        DİĞER KAYNAKLAR

        Patates ve tatlı patates: Orta boy bir patates yaklaşık 17 mg C vitamini içerir

        Bitki çayları ve doğal takviyeler: C vitamini takviyesi sağlayabilir ancak en iyi emilim doğal gıdalarla sağlanır

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Yazı Boyutu
