A vitamini nedir, nelerde ve hangi besinlerde var? A vitamini faydaları nelerdir?

Vitaminler, vücudun temel işlevlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için hayati önem taşır. A vitamini, göz sağlığından bağışıklık sistemine, cilt yenilenmesinden saç sağlığına kadar birçok alanda olumlu etkileri olan bir vitamindir. Hem hayvansal kaynaklı retinol hem de bitkisel kaynaklı beta-karoten formunda bulunur. Bu yazımızda, A vitamininin ne olduğunu, hangi besinlerde yer aldığını ve sağlığa olan faydalarını ayrıntılarıyla ele alacağız.

A Vitamini Nedir?

A vitamini, yağda çözünen ve vücutta birçok kritik görevi üstlenen bir vitamindir. İki ana formu vardır. Bunlar;

Retinol: Hayvansal gıdalarda bulunur ve vücut tarafından doğrudan kullanılabilir.

Beta-karoten: Bitkisel gıdalarda bulunur ve vücut tarafından ihtiyaç halinde A vitaminine dönüştürülür.

A vitamini, göz sağlığını korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre yenilenmesini destekler. Vücutta yağda çözünebildiği için, karaciğer ve yağ dokularında depolanabilir. Bu nedenle eksikliği kadar fazlalığı da dikkat edilmesi gereken bir durumdur.