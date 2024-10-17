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        Haberler Gündem Son dakika: Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame

        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame

        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesine yönelik iddianame hazırlandı. Habertürk'ün ulaştığı iddianamede 47 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. 1400 sayfa ve 83 klasör iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede telefon görüşmeleri de yer aldı

        Giriş: 17.10.2024 - 09:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:06
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        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
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        İstanbul'da özel hastanelere nakledilen yenidoğan 10 bebeğin ölümüne ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit ettiği iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" hakkında iddianame hazırlandı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in ayrıntılarına ulaştığı iddianame 1400 sayfa ve 83 klasörden oluşuyor.

        İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

        Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından yargılama süreci başlayacak.

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