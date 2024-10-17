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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka böylece Aralık 2011'den bu yana ilk kez 2 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu. Bu yıl ise 3 kez faiz indirdi.

ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3.50’den yüzde 3.25’e indirdiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3.40 ve yüzde 3.65’e indirdi.

"ÜCRETLER HIZLA ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Karar metninde "Enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi, ardından gelecek yıl içinde hedefe doğru gerilemesi beklenmektedir. Ücretler yüksek bir hızla artmayı sürdürürken, enflasyon da yüksek kalmaya devam ediyor. İş gücü maliyet baskılarının kademeli olarak azalmaya devam etmesi beklenmekte olup, kârlar bu etkilerin enflasyon üzerindeki etkisini kısmen dengelemektedir" ifadeleri yer aldı.

ECB'nin açıklamasında, Yönetim Konseyi’nin faiz kararlarında uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceği aktarılarak, konseyin belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmayacağı ifade edildi. EYLÜLDE ENFLASYON HEDEFİN ALTINA GERİLEDİ ECB’nin bugünkü kararı Euro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1.7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.