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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı! | Son dakika haberleri

        Bu sefer Şanlıurfa! Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Mesut K., adrese gelen polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Mermiler, polis aracına isabet etti, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:40
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        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
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        Şanlıurfa'da olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mesut K. (29) ile babası Celal K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        BABASINA SALDIRIDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        POLİSLERE RASTGELE ATEŞ AÇTI

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde Mesut K., yanındaki tabancayla ateş açtı.

        KURŞUNLAR POLİS ARACINA GELDİ

        Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli Mesut K. eve girip gizlenmeye çalıştı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli Mesut K.'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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