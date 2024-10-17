Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Genç kızın, kaybolmadan önce internette yaptığı aramalar ortaya çıktı. "Otopsi nasıl yapılır, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir" gibi aramalar yapan Rojin'in en son okuduğu kitabın ise Sait Faik Abasıyanık'ın "Kayıp Aranıyor" olduğu öğrenildi.
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Van'da 27 Eylül'de kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, 18 gün sonra Van Gölü sahilinde bulundu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Adlı Tıp Kurumu'nda Rojin'in ölüm nedenine ilişkin raporun çıkması beklenirken, genç kız hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
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İNTERNET ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI
Rojin'in kaybolduğu günden önce cep telefonunda ineternette yaptığı aramalara ulaşıldı. Rojin'in cep telefonunun interneti üzerinden "Otopsi nasıl yapılır, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir?" gibi aramalar yaptığı tespit edildi.
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SON OKUDUĞU KİTAP: KAYIP ARANIYOR
Çalışmalarda Rojin Kabaiş'in en son okuduğu kitap ise dikkat çekti.
Rojin'in üniversitenin kütüphanesinden okumak için aldığı kitabın Sait Faik Abasıyanık'ın "Kayıp Aranıyor" adlı kitabı olduğu ortaya çıktı.
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SAİT FAİK ABASIYANIK'IN KAYIP ARANIYOR KİTABININ KONUSU
Kayıp Aranıyor, Türk yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1953 yılında yayınlanan ikinci ve son romanı. Roman ilk olarak Hürriyet Gazetesi'de 28 Haziran 1953 ile 1 Ağustos 1953 tarihleri arasında 36 bölüm olarak yayınlandı.
Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır. Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır. Çevresine ve çevresindeki toplumun kurallarına ayak uyduramamaktadır. Kahraman, ne kadar pervasız olsa da bir türlü burjuva dünyasının zincirlerini kıramamaktadır. İki arada kalan Nevin sonunda dünyasından tamamen kaçar. Nevin, romanın sonunda kayıplara karışır.
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NE OLMUŞTU?
Rojin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül'de yurtta akşam yemeği yedikten sonra çakıl taşı toplamak üzere dışarı çıkmış ve geri dönmemişti.
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Arkadaşları, Rojin'e ulaşamayınca 28 Eylül'de polise haber verdi. Rojin'in Van Gölü Sahili'ne gittiğini belirten arkadaşları, onunla gitmeyi reddetmişti.
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Aynı gün sahilde, Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.
Polis, Jandarma Sahil Güvenlik ve AFAD ile arama çalışmalarına başladı. Ayrıca gönüllü arama ekipleri ve çeşitli teknik cihazlar kullanılarak Rojin'in bulunması için yoğun çabalar sarf edildi.
Arama çalışmaları sırasında 10 Ekim'de Rojin'e ait bir başörtüsü bulundu.
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15 Ekim'de Rojin'in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.
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Genç kızın cenazesi dün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
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Genç kızın ailesi cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.