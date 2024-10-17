Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
Türkiye'de konut satışı son aylarda tekrar çıkışa geçerken Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımınında da sert artış yaşanıyor. 2023'te 1 milyar 782 milyon dolarla rekor kırılırken bu yıl da gidişatın sürmesi halinde 2 milyar doları aşan yeni bir rekor gelebilir. Sektör temsilcileri, bir yandan Türkiye'de yabancıya satışın da azalmasıyla gayrimenkulde dış ticaret açığı verilebileceğini belirtiyor. Rakamlara bakıldığında fark azalıyor ancak 2024 için açık tehlikesi pek mümkün görünmüyor
Finansmana ulaşmaktaki zorluk ve konut fiyatlarının artışıyla düşüşe geçen konut satışları, son 3 aydır yükseliş trendine girdi. Yurt içindeki alımların yanı sıra gayrimenkulde yurt dışından alımlarda da sert bir artış söz konusu.
TCMB verilerine göre; 2023'te 1 milyar 782 milyon dolar olan yurt dışından gayrimenkul edinimi miktarı, 2024'ün ilk 8 ayında 1 milyar 377 milyon dolara ulaştı. Ortalamanın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 2 milyar doları aşan yeni bir rekor gelecek.
4 SENEDE 10 KATINA ÇIKACAK!
2017 ve 2018'de 300 milyon dolar seviyesinde olan alım miktarı, 2019 ve 2020'de pandemi ve dolar kurundaki yükselişle 200 milyon dolar seviyesine geriledi. 2021'de tekrar yükselerek 371 milyon doları bulan alımlar, 2022'de katlanarak 628 milyon doları buldu.
2023'te patlama yapan yurt dışında gayrimenkul edinimi 2022'ye göre yüzde 184 artarak 1 milyar 784 milyon dolara geldi.
2024'te de yükseliş sürüyor. Türkler, yılın ilk 8 ayında yurt dışından 1 milyar 377 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.
2024'ün ilk 8 ayındaki ortalama alımın sürmesi halinde 2 milyar 100 milyon dolar seviyesinde alım gerçekleşmiş olacak ve alım miktarı 2020'ye göre yaklaşık 10 katına çıkacak.
ALIM-SATIM DENGESİ KAYIYOR
Türkiye'de yabancıya konut satışı ise ters istikamette ilerliyor. 2023'ün ilk 8 ayında 28 bin olan yabancıya satılan konut sayısı, yüzde 39 düşüşle bu yıl aynı dönemde 17 bine geriledi.
Sektör temsilcileri, bu yıl gayrimenkul de ilk kez dış ticaret açığı verilebileceğini dile getiriyor.
Şu andaki veriler dış ticaret açığına işaret etmese de aradaki fark azalıyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin verilerine göre 2024'ün ilk 8 ayında yabancıların Türkiye'den net gayrimenkul alımı 2 milyar 24 milyon dolar seviyesinde.