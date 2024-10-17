Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.975,84 %0,22
        DOLAR 34,1643 %-0,03
        EURO 37,2015 %0,17
        GRAM ALTIN 2.949,09 %0,42
        FAİZ 44,74 %0,99
        GÜMÜŞ GRAM 34,93 %0,30
        BITCOIN 66.912,00 %-1,05
        GBP/TRY 44,5565 %0,29
        EUR/USD 1,0863 %0,01
        BRENT 74,29 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.820,46 %0,39
        Haberler Ekonomi Emlak Yurt dışından gayrimenkul alımı yeni rekora koşuyor - Emlak Haberleri

        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor

        Türkiye'de konut satışı son aylarda tekrar çıkışa geçerken Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımınında da sert artış yaşanıyor. 2023'te 1 milyar 782 milyon dolarla rekor kırılırken bu yıl da gidişatın sürmesi halinde 2 milyar doları aşan yeni bir rekor gelebilir. Sektör temsilcileri, bir yandan Türkiye'de yabancıya satışın da azalmasıyla gayrimenkulde dış ticaret açığı verilebileceğini belirtiyor. Rakamlara bakıldığında fark azalıyor ancak 2024 için açık tehlikesi pek mümkün görünmüyor

        Giriş: 17.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Finansmana ulaşmaktaki zorluk ve konut fiyatlarının artışıyla düşüşe geçen konut satışları, son 3 aydır yükseliş trendine girdi. Yurt içindeki alımların yanı sıra gayrimenkulde yurt dışından alımlarda da sert bir artış söz konusu.

        TCMB verilerine göre; 2023'te 1 milyar 782 milyon dolar olan yurt dışından gayrimenkul edinimi miktarı, 2024'ün ilk 8 ayında 1 milyar 377 milyon dolara ulaştı. Ortalamanın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 2 milyar doları aşan yeni bir rekor gelecek.

        4 SENEDE 10 KATINA ÇIKACAK!

        2017 ve 2018'de 300 milyon dolar seviyesinde olan alım miktarı, 2019 ve 2020'de pandemi ve dolar kurundaki yükselişle 200 milyon dolar seviyesine geriledi. 2021'de tekrar yükselerek 371 milyon doları bulan alımlar, 2022'de katlanarak 628 milyon doları buldu.

        REKLAM

        2023'te patlama yapan yurt dışında gayrimenkul edinimi 2022'ye göre yüzde 184 artarak 1 milyar 784 milyon dolara geldi.

        2024'te de yükseliş sürüyor. Türkler, yılın ilk 8 ayında yurt dışından 1 milyar 377 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

        2024'ün ilk 8 ayındaki ortalama alımın sürmesi halinde 2 milyar 100 milyon dolar seviyesinde alım gerçekleşmiş olacak ve alım miktarı 2020'ye göre yaklaşık 10 katına çıkacak.

        ALIM-SATIM DENGESİ KAYIYOR

        Türkiye'de yabancıya konut satışı ise ters istikamette ilerliyor. 2023'ün ilk 8 ayında 28 bin olan yabancıya satılan konut sayısı, yüzde 39 düşüşle bu yıl aynı dönemde 17 bine geriledi.

        Sektör temsilcileri, bu yıl gayrimenkul de ilk kez dış ticaret açığı verilebileceğini dile getiriyor.

        Şu andaki veriler dış ticaret açığına işaret etmese de aradaki fark azalıyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin verilerine göre 2024'ün ilk 8 ayında yabancıların Türkiye'den net gayrimenkul alımı 2 milyar 24 milyon dolar seviyesinde.

        DÖNEM YABANCIYA NET GAYRİMENKUL SATIŞI
        2010 2494
        2011 2013
        2012 2636
        2013 3049
        2014 4321
        2015 4156
        2016 3890
        2017 4643
        2018 5915
        2019 4979
        2020 3954
        2021 5634
        2022 6273
        2023 3560
        2023'ün ilk 8 ayı 2638
        2024'ün ilk 8 ayı 2024
        *Rakamlar milyon dolar
        DÖNEM YABANCIYA NET GAYRİMENKUL SATIŞI TÜRKLERİN YURTDIŞINDAN GAYRİMENKUL ALIMI FARK
        2017 4643 341 4302
        2018 5915 332 5583
        2019 4979 196 4783
        2020 3954 213 3741
        2021 5634 371 5263
        2022 6273 628 5645
        2023 3560 1782 1778
        2024'ün ilk 8 ayı 2024 1377 647
        *Rakamlar milyon dolar
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Habertürk Anasayfa