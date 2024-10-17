REKLAM advertisement1

Finansmana ulaşmaktaki zorluk ve konut fiyatlarının artışıyla düşüşe geçen konut satışları, son 3 aydır yükseliş trendine girdi. Yurt içindeki alımların yanı sıra gayrimenkulde yurt dışından alımlarda da sert bir artış söz konusu.

TCMB verilerine göre; 2023'te 1 milyar 782 milyon dolar olan yurt dışından gayrimenkul edinimi miktarı, 2024'ün ilk 8 ayında 1 milyar 377 milyon dolara ulaştı. Ortalamanın yıl sonuna kadar sürmesi halinde 2 milyar doları aşan yeni bir rekor gelecek.

4 SENEDE 10 KATINA ÇIKACAK!

2017 ve 2018'de 300 milyon dolar seviyesinde olan alım miktarı, 2019 ve 2020'de pandemi ve dolar kurundaki yükselişle 200 milyon dolar seviyesine geriledi. 2021'de tekrar yükselerek 371 milyon doları bulan alımlar, 2022'de katlanarak 628 milyon doları buldu.

REKLAM 2023'te patlama yapan yurt dışında gayrimenkul edinimi 2022'ye göre yüzde 184 artarak 1 milyar 784 milyon dolara geldi. 2024'te de yükseliş sürüyor. Türkler, yılın ilk 8 ayında yurt dışından 1 milyar 377 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. 2024'ün ilk 8 ayındaki ortalama alımın sürmesi halinde 2 milyar 100 milyon dolar seviyesinde alım gerçekleşmiş olacak ve alım miktarı 2020'ye göre yaklaşık 10 katına çıkacak. ALIM-SATIM DENGESİ KAYIYOR Türkiye'de yabancıya konut satışı ise ters istikamette ilerliyor. 2023'ün ilk 8 ayında 28 bin olan yabancıya satılan konut sayısı, yüzde 39 düşüşle bu yıl aynı dönemde 17 bine geriledi.

Sektör temsilcileri, bu yıl gayrimenkul de ilk kez dış ticaret açığı verilebileceğini dile getiriyor. Şu andaki veriler dış ticaret açığına işaret etmese de aradaki fark azalıyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin verilerine göre 2024'ün ilk 8 ayında yabancıların Türkiye'den net gayrimenkul alımı 2 milyar 24 milyon dolar seviyesinde. DÖNEM YABANCIYA NET GAYRİMENKUL SATIŞI 2010 2494 2011 2013 2012 2636 2013 3049 2014 4321 2015 4156 2016 3890 2017 4643 2018 5915 2019 4979 2020 3954 2021 5634 2022 6273 2023 3560 2023'ün ilk 8 ayı 2638 2024'ün ilk 8 ayı 2024 *Rakamlar milyon dolar DÖNEM YABANCIYA NET GAYRİMENKUL SATIŞI TÜRKLERİN YURTDIŞINDAN GAYRİMENKUL ALIMI FARK 2017 4643 341 4302 2018 5915 332 5583 2019 4979 196 4783 2020 3954 213 3741 2021 5634 371 5263 2022 6273 628 5645 2023 3560 1782 1778 2024'ün ilk 8 ayı 2024 1377 647 *Rakamlar milyon dolar