İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenin okul müdürüne silah çektiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, görevli olduğu okulda bir süredir baskı gördüğünü öne süren 34 yaşındaki Bilişim Öğretmeni Serdar Alagöz, dün okula ruhsatsız tabanca ve bıçak ile geldi. Öğretmen Alagöz, ders sırasında çocukları sınıfta bırakıp tuvalete gitti, orada da daha önceden hazırladığı çantasından silahı alıp okul müdürünün odasına gitti. Alagöz, müdürü odasında bulamayınca kadın müdür yardımcısına silah çekti. Ancak silah tutukluk yaptı ateş almadı. REKLAM

Bunun üzerine Serdar Alagöz silahla oynarken silah bir el ateş aldı, yaralanan kimse olmadı. Dışarıya doğru koşan öğretmen, burada silahın kabzasıyla güvenlik kulübesinin camını patlattı. Kantindeki görevlilerin müdahale ettiği öğretmen, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda bir süre çalışma yaptı. Öğrenciler ise velileri tarafından okuldan çıkartıldı.

"TOPLANTIDA BANA KÜFÜR ETTİ TAYİN ETTİRMEKLE TEHDİT ETTİ" Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan öğretmen Serdar Alagöz, adliyeye sevk edildi. Alagöz ifadesinde, "2 Ekim günü okulda kurul toplantısı oldu. Okul müdürü bana orada çok hakaret etti. Bana 'senin buradan tayinini çıkartırım' diyerek küfürler etti. Bu yüzden olayı gerçekleştirmeye karar verdim" dediği öğrenildi. Öğretmen Alagöz'ün okulda ders sırasında bir süre müdürü beklediği gelmeyince müdür yardımcısının odasına gittiği belirtildi.

ÇANTASINDAN OYUNCAK TABANCA ÇIKTI Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli öğretmenin okuldaki çantasının içinden oyuncak tabanca, 3 bıçak ile patates ve soğan çıktı. Üzerinde kullandığı ruhsatsız silaha da el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından Serdar Alagöz adliyeye sevk edildi.