Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda, ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı
Kocaeli'nde olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu.
AFAD EKİPLERİ OKULA GELDİ
İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.