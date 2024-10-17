Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı.

Bakanlığın talimatıyla Kdz. Ereğli’de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL’nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.

REKLAM İşte 5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları: Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME REKLAM Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL DEPREMZEDELER KAPSAM DIŞINDA Öte yandan Bakan Şimşek, deprem bölgesinde faaliyet gösteren mükelleflerin kapsam dışında olacağını bildirmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.