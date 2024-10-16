Kilis'e roket mermisi düştü

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Güvenlik kaynakları sınırın Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düştüğünü ve yangın çıktığını belirtti. Aynı kaynaklar "Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadesini kullandı...

AZEZ'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA

DHA'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde akşam saatlerinde Sultan Murat ve Sukur Şamil isimli iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmaya döndü. Kilis'in Akıncı köyünün karşısında bulunan Azez kırsalındaki gruplar birbirlerinin bulunduğu alanları ağır silahlarla ateş altına aldı.

FOTO: DHA MAYINLI ARAZİYE DÜŞEREK PATLADI REKLAM Çatışmalar yer yer yoğunlaşarak sürerken, sınırı aşan iki havan mermisinin Türkiye tarafına düşmesi endişeye yol açtı. Havan mermileri, Akıncılar köyünün sınıra yakın noktadaki mayınlı arazisine düşerek patladı. Kimsenin yaralanmadığı patlamalar bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Paniğe neden olan patlamaların ardından birçok kişi köyden ayrılarak kent merkezinde bulunan yakınlarının yanına gitti. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırılırken, çıkan yangının da söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Kilis Valiliği olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir. Ayrıntılar gelecek...