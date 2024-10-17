Jose Mourinho'dan üçlü savunma planı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına farklı formasyonları çalıştırmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam, antrenmanlarda üç stoperli sistemin gerekliliklerini öğrencilerine aktarıyor.
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
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Portekizli teknik adam, takımının birçok sistemi aynı anda uygulayabilmesini istiyor. Fenerbahçe, dörtlü savunmaya ek olarak 3 stoperli sistemin ön hazırlığını da yapıyor.
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Filip Kostic ve Sofyan Amrabat’ın takıma dahil olmasıyla sarı lacivertlilerin kadro genişliği istenen seviyeye ulaştı.
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Tüm bölgelerde alternatifli bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'nin, yoğun maç temposunda farklı sistemlerde sahada olması bekleniyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Mourinho’nun, 3’lü savunmayı kusursuz bir şekilde oynatmak adına düşündüğü ideal kadro zamanla netlik kazanacak.
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Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar sürüyor.
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Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta ise Osayi-Samuel’e şans vermeyi düşünüyor.
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Orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski birlikteliğini ilk aşamada bozmak istemeyen Mourinho, İsmail Yüksek’in de maç ritmini kaybetmemesi için milli futbolcuya sık sık formayı teslim edecek.
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Hücum hattında ise çift forvetli bir sistem, antrenmanlarda deneniyor. Allan Saint Maximin’in de hızlı hücumlarda daha efektif olması adına zaman zaman ileri uçta kullanılacağı öğrenildi.
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