        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!

        Manisa'da, Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı 34 yaşındaki eski eşi Fatma K. ile onun yanındaki 44 yaşındaki Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kucağındaki bebekle defalarca bıçaklanan Fatma K.'nin o anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 07:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:12
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

        BENZİNLİKTE BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. (34) ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. (44) ile karşılaştı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı.

        BEBEĞİYLE KAÇARKEN BIÇAKLADI

        Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nin peşinden iş yerine gitti. Fatma K.’yi da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı.

        İKİSİNİN DE DURUMU CİDDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        POLİS SALDIRGANI ARIYOR

        Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

        Hüseyin Ö.’nün akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K.’yı kucağındaki bebeğiyle birlikte kaçtığı sırada markette bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        MARKETTE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

        Görüntülerde, Fatma K.’nın kucağındaki bebeğiyle koşarak markete girmesi, peşinden gelen Hüseyin Ö.’nün eski eşini bıçakladığı anlar yer aldı. Bu sırada markettekilerin yaşadığı panik de kameralara yansıdı. Market içerisindeki bir kişinin, saldırgana müdahale etmek için kasanın üzerindeki ürünleri fırlattığı görüldü. Hüseyin Ö.’nün olayın ardından kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
