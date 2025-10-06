Gökyüzü bu hafta “Değişim için harekete geçin” mesajı veriyor. 6 Ekim’de Merkür’ün Akrep’e geçişiyle birlikte gizli konular ve sezgiler öne çıkıyor. 7 Ekim Koç Dolunay’ı ise cesur adımlar atmak, liderlik etmek ve kişisel hedeflere odaklanmak için mükemmel bir fırsat. Peki 6-12 Ekim haftasında burçları neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, hedeflerinize odaklanmak ve cesur adımlar atmak için mükemmel bir zaman. Ancak değişim için harekete geçerken aceleci ve öfkeli olmayın…

Sevgili Boğalar, ilişkilerde derin konuşmalar yapabilirsiniz. Dolunay’da ise biraz daha yavaşlayıp ruhsal ve bedensel dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda. Dolunay size yeni bir çevre fırsatı getiriyor. Ancak eski dostluklarda kopmalar yaşanabilir.

Sevgili Yengeçler, kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz gündemde. Dolunay’la birlikte kariyerde büyük bir sorumluluk ve karar alabilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, Dolunay size yeni ufuklar açıyor. Eğitim, seyahat veya hukukla konularında netlikler kazanabilirsiniz.

Sevgili Başaklar, bu hafta borçlar veya ortak kaynaklar öne çıkıyor. Dolunay, bu konularda bir hesaplaşma getirebilir. Sevgili Teraziler, partneriniz ve ortaklık konularında önemli haberler alabilirsiniz. Ancak bu süreçte dengeyi koruyun. Sevgili Akrepler, Merkür’ün burcunuza geçmesiyle birlikte sezgileriniz artıyor. Stratejik düşünmek, gizli bilgileri çözmek kolaylaşıyor. Dolunay iş ve sağlık alanınızı etkiliyor. Sevgili Yaylar, aşk, yaratıcılık ve keyif alanında Dolunay etkili oluyor. Romantik bir karar alabilir ya da hobilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, aile ve ev konuları gündeme geliyor. Taşınma, düzenleme ya da aile içindeki bir mesele netleşebilir. İş - ev koşuşturması yorabilir. Sevgili Kovalar, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Dolunay, kardeşler veya yakın çevreyle ilgili bir konuyu aydınlatabilir. Sevgili Balıklar, Dolunay, gelir-gider dengenizi öne çıkarıyor. Kazançlarla ilgili yeni bir kapı açılabilir fakat harcamalara dikkat.