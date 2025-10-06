Habertürk
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm | SON DAKİKA HABERİ

        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!

        Kırşehir'de, dayısı 63 yaşındaki Refik ve yengesi 62 yaşındaki Emine Kaygısız'ı, evlerinde tabancayla öldüren Haydar Dağ, operasyonla yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Dağ, cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:45
        Kırşehir'de olay, 17 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde meydana geldi. Refik Kaygısız (63) bahçesinde bulunan otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağ'ın ağaçlarına sıçraması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

        DAYISI VE YENGESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Haydar Dağ evde bulunan tabancayı yanına alarak dayısı Refik ile eşi Emine Kaygısız'a (62) ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çift hayatını kaybetti.

        OPERASYONLA YAKALANDI

        Jandarma kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Kırıkkale'de adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Kırşehir'e getirilen Dağ, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Haydar Dağ geçen hafta tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir haftalık yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dağ doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Haydar Dağ'ın cenazesi Kırıkkale de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
