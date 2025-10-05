Habertürk
Habertürk
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:51 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:51
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Otoyolun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. (23) idaresindeki 06 CBP 476 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. (53) yönetimindeki araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa