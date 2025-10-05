Habertürk
        Haberler Sağlık Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı | Sağlık Haberleri

        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı

        Adana'da serebral palsili (beyin felci) 9 yaşındaki Mehmet Yusuf Şen, fizik tedavinin yanı sıra bir an olsun yanından ayrılmayan annesinin çabasıyla yürüteçle adım atabilir hale geldi

        Giriş: 05.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:23
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Dilara ve Naim Şen çiftinin 2016 yılında ikiz erkek bebekleri 30 haftalık olarak dünyaya geldi.

        İkizlerden biri doğumdan dört gün sonra yaşam mücadelesini kaybederken, yaklaşık 2 ay kuvözde kalan Mehmet Yusuf hayata tutundu.

        Şen çifti, yaşama tutunan oğullarının 10 aylık olmasına rağmen oturma ve emekleme gibi gelişim evrelerini göstermemesi üzerine bir tuhaflık olduğunu düşünerek hastaneye başvurdu.

        Bir evlatlarını doğumdan kısa süre sonra kaybeden, hayata tutunan Mehmet Yusuf ile mutluluk yaşayan Şen ailesi, oğullarına serebral palsi teşhisi konulmasıyla yıkıldı.

        Şen çifti, Mehmet Yusuf'un hastalığının tedavisinden gelişim sürecine kadar her şeyiyle yakından ilgilendi.

        OĞLU İÇİN MESLEĞİNİ BIRAKTI

        Bu süreçte evladının her an yanında olmak isteyen biyoloji öğretmeni Dilara Şen, mesleğini bıraktı.

        Kendisini oğluna adayan anne, Mehmet Yusuf'un her şeyiyle yakından ilgilendi.

        Mehmet Yusuf, süreç içerisinde fizik tedavinin yanı sıra yanından bir an olsun ayrılmayan annesinin de desteğiyle kısa da olsa cümle kurabilir ve yürüteçle de adım atabilir hale geldi.

        Şu anda 3. sınıf kaynaştırma öğrencisi olan 9 yaşındaki Mehmet Yusuf'un, aldığı eğitimin yanı sıra haftada iki gün gittiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde uygulanan çeşitli terapi yöntemleriyle kendi başına yürüyebilmek için mücadelesini sürdürüyor.

        "TEK HAYALİMİZ ONUN KENDİ BAŞINA YÜRÜYEBİLMESİ"

        Anne Dilara Şen, şu anda hem 8 yaşındaki kızı hem de serebral palsi hastası oğlu Mehmet Yusuf'un her şeyiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

        Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle zor süreçler geçirdiklerini ancak her şeye inat mücadeleye devam ettiklerini anlatan Şen, vaktinin çoğunu Mehmet Yusuf'a ayırdığını belirtti.

        Şen, oğlunu sosyal ve öz güvenli bir çocuk olarak yetiştirmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Daha yolun başındayız ama sonsuz bir sevgisi var. Hayatımız renklendi, bambaşka bir tarafa evrildi. Büyük bir fedakarlık diyebiliriz, zaten anneliğin özeti de bu" dedi.

        Şu anda oğlunun kısa cümleler kurabildiğini ve yürüteçle birkaç adım atabildiğini belirten Şen, şöyle konuştu: "Kısa mesafede birkaç adım atabiliyor. Bunun da üzerine katlayarak ileride artık walker (yürüteç) olmadan da yürüyebileceği günleri iple çekiyoruz. Tek hayalimiz onun kendi başına hayatını idame ettirecek şekilde yürüyebilmesi. İnanıyorum ki yürüyecektir."

        Mehmet Yusuf da büyüyünce doktor olmak istediğini belirtti.

        8 YILDIR FİZİK TEDAVİ ALIYOR

        Mehmet Yusuf'un erken dönemde tedaviye başlaması ve rehabilitasyon sürenin de düzenli takip edilmesiyle gelişiminde önemli aşama kaydettiğini anlatan Özkan, şunları söyledi: "Kısa vadede bizim amacımız walker desteğiyle yani yardımcı bir cihazla okul hayatına devam edebilmesi, günlük yaşam aktivitelerini ailesinden destek almadan sürdürebilmesi. Uzun vadede hedeflerimiz arasında ise kas zayıflıklarını azaltıp, tamamen bağımsızlaştırıp yardımcı bir cihaz olmadan günlük yaşam aktivitelerine devam edebilmesini sağlamak var."

