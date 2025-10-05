Habertürk
Habertürk
        Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertiler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın berabere kalarak 2 puan yitirdiği haftayı 1 puanla kapattı ve 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:14
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

        İlk yarının 34. dakikasında Carlo Holse'nin şutunda seken topu önünde bulan Anthony Musaba'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturdu fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. Golsüz geçen ilk yarının ardından iki takım soyunma odasına gitti.

        İkinci yarının 59. dakikasında ise ceza alanı içinde Milan Skriniar ile Anthony Musaba arasında yaşanan pozisyonda, Skriniar'ın topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Kararın ardından VAR'a çağrılan Halil Umut Meler, pozisyonu izleyerek penaltı kararını iptal etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

        Galatasaray ve Beşiktaş'ın berabere kalarak 2 puan yitirdiği haftayı 1 puanla kapatan Fenerbahçe, 16 puana yükseldi. Samsunspor ise puanını 13'e yükseltti.

        Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise Kayserispor'a misafir olacak.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson, karşılaşmada forma giyemedi.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamadı.

        25 BİN TARAFTAR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi. 33 bin 919 kişilik statta yer yer boşluklar gözükürken Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

        Karadeniz ekibinin taraftarları, Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasındaki tribünde kırmızı-beyazlı takımın dev bayrağını açtı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

        35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

        41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

        45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        47. dakikada Musaba'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

        56. dakikada Musaba, Semedo'nun hatasının ardından kazandığı topu 45 metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

        65. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından yerden şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

        70. dakikada Fred'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

        88. dakikada ceza sahasındaki Polat Yaldır'ın pasında Holse'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

        Karşılaşma golsüz sona erdi.

