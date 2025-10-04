Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol 12. dakikada Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'dan gelirken Galatasaray bu gole 55. dakikada İlkay Gündoğan ile karşılık verdi. Ayrıca Galatasaray'da Davinson Sanchez 34. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:10
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

        Mücadelede ilk gol 12. dakikada Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'dan gelirken Galatasaray bu gole 55. dakikada İlkay Gündoğan ile karşılık verdi.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 22 yaparken Beşiktaş ise 13 yaptı. Lige 7'de 7 ile başlayan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk kez bir maçta puan kaybetti ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Süper Lig'de milli ara sonrası Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI!

        Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sarı-Kırmızılılar mücadelenin 34. dakikasında 10 kişi kaldı.

        Savunma arkasına atılan topa yetişen Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Rafa, ceza sahasına girmeden önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.

        Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi. Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.

        SINGO SAKATLANDI

        Mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Roland Sallai oyuna girdi.

        GALATASARAY'IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

        Galatasaray sahasında Beşiktaş'la berabere kalarak 15 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

        Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazanmıştı. Yine Beşiktaş maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Sarı-Kırmızıların 15 maçlık serisi de son bulmuş oldu.

        ABRAHAM 11'DE

        Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Tammy Abraham, ilk 11'de forma giydi.

        Siyah-beyazlıların dün yapılan son antrenmanında yer alan İngiliz santrfor, Galatasaray derbisinde sahadaki yerini aldı.

        İngiliz futbolcu 12. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

        GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

        Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

        Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ile geçen sezonki derbilerde süre almayan Ismail Jakobs, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARI RAMS PARK'TA

        Siyah-beyazlı taraftarlar, derbide kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

        Tüpraş Stadı'ndan 30 otobüsle RAMS Park'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan saatler öncesinde tribündeki yerlerini alırken tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

        12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı: 0-1.

        18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Lemina'ya aktardı. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

        26. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taratan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içinde bulunan Sanchez'e aktardı. Kolombiyalı oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

        28. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

        34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

        37. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Cerny'nin pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Toure'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

        43. dakikada İlkay Gündoğan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

        Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        54. dakikada Torreira'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, iki hamlede topu kontrol etti.

        55. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın Ndidi'ye presinin ardından ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

        74. dakikada sağ kanattaki Cengiz Ünder'in pasında altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

        83. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

        Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
