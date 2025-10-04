Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
Diyarbakır'da, kaldırıma çarparak alev alan otomobilde yaralanan 3 kişiden biri olan 46 yaşındaki Bircan Turan, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. Turan, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor
Diyarbakır'da kaza, 14 Eylül gecesi Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı.
ÜÇ KİŞİ YANARAK YARALANDI
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.
18 GÜN SONRA HAYATA VEDA
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluşan Bircan Turan, 2 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Turan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor.