Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın kilit isimleri derbinin kaderini belirleyecek. İşte yıldız isimlerin karşılaştırmaları...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.
Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.
Derbinin kaderini ise iki takımın kilit isimleri belirleyecek. İşte Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin karşılaştırmaları...
UĞURCAN ÇAKIR - MERT GÜNOK
ABDÜLKERİM BARDAKCI - EMİRHAN TOPÇU
LUCAS TORREIRA - WILFRED NDIDI
DAVINSON SANCHEZ - TIAGO DJALO
İLKAY GÜNDOĞAN - ORKUN KÖKÇÜ
YUNUS AKGÜN - RAFA SILVA
VICTOR OSIMHEN - TAMMY ABRAHAM
