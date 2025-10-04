Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Üç bölgede rüzgarın hızı saatte 60 km'yi buluyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR
Yağışların, akşam saatlerinde (dün) Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olduğu belirtildi. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
ANKARA: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda kuvvetli olacak
ADANA: 35, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 33, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 31, Az bulutlu
SAMSUN: 28, Az bulutlu
TRABZON: 27, Az bulutlu
RİZE: 28, Az bulutlu
ERZURUM: 24, Az bulutlu
KARS: 22, Az bulutlu
MALATYA: 29, Az bulutlu
VAN: 27, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu
MARDİN: 30, Az bulutlu
SİİRT: 30, Az bulutlu