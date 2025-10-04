Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Üç bölgede rüzgarın hızı saatte 60 km'yi buluyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 07:04 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:40
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

        Yağışların, akşam saatlerinde (dün) Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olduğu belirtildi. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        ANKARA: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda kuvvetli olacak

        ADANA: 35, Parçalı bulutlu

        ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 33, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 31, Az bulutlu

        SAMSUN: 28, Az bulutlu

        TRABZON: 27, Az bulutlu

        RİZE: 28, Az bulutlu

        ERZURUM: 24, Az bulutlu

        KARS: 22, Az bulutlu

        MALATYA: 29, Az bulutlu

        VAN: 27, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu

        MARDİN: 30, Az bulutlu

        SİİRT: 30, Az bulutlu

        #hava durumu
