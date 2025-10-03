11. Yargı Paketi'nde neler var?

Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu 11. yargı paketine dair çalışmalarını tamamlamak üzere. Paketle suça sürüklenen çocuklar ve çocukları kullanan örgütlere yönelik düzenleme yapılacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME NE OLACAK?

Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak. Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek. Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak. Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak.

Suça sürüklenen çocuklardan iyi halli olduğu tespit edilenler, eğitimevine ayrılabilecek. İyi hal yoksa çocuğun cezasının infazı kapalı cezaevlerinde yapılacak.

10 yıldan yüksek ceza alan çocukların ise doğrudan çocuk kapalı cezaevlerine gönderilmesi gündemde.

AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS 27 YILA ÇIKACAK Suça sürüklenen çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 24 yıla kadar uygulanan hapis cezası 27 yıla çıkacak. Müebbet hapis cezasında 15 yıla kadar uygulanan hapis cezası 18 yıla yükselecek. REKLAM 15 ila 18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklarda cezada indirim oranları düşecek. Suçun kasıt içermesi, ağırlığı, güdülen amaç ve suçun işleniş şekli ve failin suç geçmişine göre hakime ceza indirimi uygulamama hakkı verilecek. TRAFİKTE YOL KESMENİN CEZASI 3 YILA ÇIKACAK 11. yargı paketiyle trafikte yol kesmenin cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Sanal bahis ve kumara yönelik düzenlemeler de pakette yer alacak. Paket önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak.