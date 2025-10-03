İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, filo aktivistlerinin "terör mahkumu" şartlarında tutulacağını söyledi

İsrail, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını iki yıla yakın süredir devam ettirirken, İsrail'in hedefinde 1 Ekim akşamından bu yana Gazze'ye yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanından 44 tekne ve 500'e yakın aktivist ve parlamenter ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze karasularına yakınlaştıkça İsrail ordusunun hedefi haline geldi. Filoda kalan son gemi olan "Marinette" de bu sabah saatlerinde İsrail askerlerinin baskınıyla karşılaştı ve gemiyle bağlantı TSİ 10.30 civarı kesildi.

"TERÖR MAHKUMU" ŞARTLARINDA KALACAKLAR

İsrail, 48'i Türk 500'e yakın aktivisti alıkoydu ve Aşdod Limanı'na götürdü. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı. Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı. KÜRESEL SUMUD FİLOSU İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.