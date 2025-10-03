Habertürk
        A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.10.2025 - 13:51 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:15
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile yapılacak karşılaşmalar için aday kadroya 27 kişi davet etti.

        Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek.

        MİLLİLERİN PROGRAMI BELLİ OLDU

        A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının programı da belli oldu.

        6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milliler, ilk antrenmanını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

        Kamp dönemi boyunca çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki antrenmanın ardından saat 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Sofya'ya gidecek.

        Futbolcular aynı gün Sofya'da karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yürüyüş yapacak.

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu TSİ 19.00'da stadyumda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

        11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak Bulgaristan maçının ardından Türkiye'ye dönecek A Milli Futbol Takımı, yeniden Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

        Milliler, 13 Ekim saat 20.00'de karayoluyla Kocaeli'ye gidecek.

        Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.45'te basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Milliler, saat 21.15'te stadyumda yürüyüş yapacak.

        Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı saat 21.45'te oynanacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının 27 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

        Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
