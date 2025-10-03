Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Gazze'ye ek olarak "genel barışı" sağlayacağını savundu | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Gazze'ye ek olarak "genel barışı" sağlayacağını savundu

        ABD Başkanı Trump, yaklaşık iki yıldır İsrail'in acımasız saldırılarının hedefinde olan Gazze'de barışı sağlayacağını ifade ederek, "Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız" dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da bitireceğini söyleyen Trump, ikinci kez başkanlık görevine geldiğinden bu yana "7 savaş bitirdiğini" yineleyerek, yakında bu sayının 8'e çıkacağını söyledi

        Giriş: 03.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 09:48
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde barışı sağlayacağını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini belirterek, "Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız." dedi.

        Trump, "One America News Network" kanalına verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İkinci kez başkanlık görevine geldiğinden bu yana "7 savaş bitirdiğini" yineleyen Trump, yakında bu sayının 8'e çıkacağını söyledi.

        Trump, "Orta Doğu yaklaşık 3 bin yılın ardından çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız ve bu muhteşem bir başarı olacak." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'da devam eden savaşı bitirmenin başta kolay olacağını sandığını ancak zorlandığını belirten Trump, Gazze'nin ardından "Rusya ile ilgileneceklerini" dile getirdi.

        TRUMP'IN GAZZE PLANI

        Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

        Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

        Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

