        Özer Çak yazdı: Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü! - Futbol Haberleri

        Özer Çak yazdı: Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. HT Spor Editörü Özer Çak mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 02.10.2025 - 23:00 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:00
        "Üç puan sevindirdi, orta saha düşündürdü!"
        Fenerbahçe’de Tedesco dönemi Avrupa arenasında zorlu bir başlangıçla açılmıştı. İtalyan teknik adam, ilk maçta aldığı 3-1’lik yenilgi kadar, sahaya sürdüğü 11 tercihiyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Orta sahada Semedo, sağ bekte Çağlar gibi alışılmadık denemeler tepki toplamıştı. Ancak ikinci maçta daha dengeli bir kadro tercihi vardı. Yine de orta sahadaki İsmail, Asensio ve Talisca üçlüsü, takım savunması açısından ciddi soru işaretleri barındırıyordu.

        Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Sarı-Lacivertliler, 25’te yine Kerem ile farkı ikiye çıkardı. Fakat 37. dakikada yaşanan karambol sonrası verilen penaltı, Nice’i oyuna ortak etti. İlk yarıda Fenerbahçe fena bir görüntü vermedi ama Asensio’nun orta sahada savunmaya kısıtlı katkısı, zaman zaman takımı zor durumda bıraktı. İspanyol oyuncu hücumda da etkisizdi; 45 dakikada sıfır şut, bir ceza sahasında topla buluşma, sıfır çalım ve yalnızca bir kilit pasla sahada kaldı. Bu performans, hem hücumu hem savunmayı sekteye uğrattı.

        İkinci yarıda ise daha durgun, kendi ceza sahasında rakibin baskısını hisseden bir Fenerbahçe vardı. Tedesco, bu tabloya müdahale etmek için radikal değişikliklere gitti. Birlikte oynamakta zorlanan Asensio ve Talisca aynı anda kenara geldi. Ardından 73’te İsmail’in de oyundan çıkmasıyla Fenerbahçe, maça başladığı üç orta sahadan tamamen vazgeçmiş oldu. Hücumda ise En-Nesyri kaçırdığı net fırsatlarla öne çıktı. Biri kafayla, diğeri son dakikalarda kaleciyle karşı karşıya harcanan pozisyonlar neredeyse üç puanı tehlikeye atacaktı.

        Sonuçta Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde kritik bir galibiyet aldı. İlk yarıda daha üretken, ikinci yarıda ise daha kırılgan bir görüntü sergilese de kazanmak değerliydi. Ancak Tedesco’nun orta saha tercihleri ciddi tartışma konusu olmaya devam ediyor. İsmail gibi formda bir oyuncunun üzerine fazladan yük bindirilmesi, Asensio’nun ise hem savunmada hem hücumda katkısız kalması dikkat çekti. Dakikalar 73’ü gösterdiğinde üç orta saha tercihini birden değiştirmek zorunda kalması, bu planın iflas ettiğinin açık göstergesiydi.

        Artık sakatlıktan dönen Alvarez’in de katkısıyla Tedesco’nun ideal orta saha üçlüsünü belirlemesi şart. Aksi halde ligde Samsunspor karşısında benzer bir dizilişle sahaya çıkmak, ligde puan farkının açılmasına yol açabilir. Öte yandan oyunun olumlu yönleri de var. Fenerbahçe, yine yüzde 60 topa sahip olma oranına ulaştı ve 500 pas barajını aştı. Orta sayısını 18’e düşürmesi dikkat çekti ama yalnızca birinde isabet sağlanabildi. Yine de pas oyunu ve topa sahip olma ısrarı, gelecekte hücum aksiyonları daha da çeşitlendiğinde takımı yenilmesi güç bir seviyeye taşıyabilir.

        Kısacası Fenerbahçe, Avrupa’daki ikinci sınavından üç puanla ayrılırken Tedesco’nun orta saha kurgusu hala tartışmalara gebe. Ancak takımın oyun sisteminden taviz vermemesi de geleceğe dair umut veriyor.

