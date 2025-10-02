Cuma hava durumu: Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat | Son dakika haberleri

Cuma hava durumu: Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat | Son dakika haberleri

Yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, sonbahar da kendisini iyiden iyiye hissettiriyor.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre cuma günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA'DA METREKAREYE 60 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında kuvvetli (21-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Yetkililer, kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

'SARI' ALARM VERİLEN 9 İLİMİZ

Yağışın yanı sıra Ege bölgesinde fırtınanın saatteki hızının 70 km'yi bulacağı uyarısında bulunuldu. Metrekareye 20 ilâ 60 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.

'Sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."

Muğla geneli yağışların kuvvetli (21-60 kg/m) olması bekleniyor. Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, ve Fethiye ilçelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması öngörülüyor.