        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar | Son dakika haberleri

        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde av tüfeğiyle düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrası polis geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:19
        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        REKLAM

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
