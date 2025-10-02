Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor: Eylül ayında 20'den fazla baraj kuruma noktasına geldi

KAZANDERE BARAJI

Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.

Nisanda 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi. Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.