Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor: Eylül ayında 20'den fazla baraj kuruma noktasına geldi
Türkiye'nin dört bir yanında barajlar alarm vermeye devam ediyor. Kurak geçen yaz mevsimi, bilinçsiz su tüketimi ve buharlaşma gibi nedenlerle barajlardaki sularda her geçen gün düşüş yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre; son bir ayda birçok baraj tamamen kuruma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İşte, Eylül ayında su seviyesi kritik noktalar gelmiş barajlar...
YARSELİ BARAJI
Hatay'da Amik Ovası'nın su kaynaklarından olan Yarseli Barajı'nda son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü. Metrelerce çekilmenin yaşandığı barajı vuran kuraklık havadan görüntülendi
KARAÇOMAK BARAJI
Kastamonu'da yaz mevsiminde havasıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması ve beklenen yağışların düşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi büyük ölçüde düştü. Kastamonu'da şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulamada kullanılan Karaçomak Barajında su seviyesi yüzde 20'lere kadar düştü. 23 milyon metreküp kapasiteli Karaçomak Barajında su seviyesinin düşmesi sonrası toplu balık ölümleri yaşanmaya başlandı.
ATATÜRK BARAJI
Atatürk Barajında kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıklar gün yüzüne çıktı.
Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajının Adıyamanın Samsat ilçesi kısmında, suların çekilmesi nedeniyle adacıklar gün yüzüne çıktı.
- 5
MEHMETLİ BARAJI
Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de barajlardaki doluluk oranı düştü. Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'nda Eylül 2024'te yüzde 52 olan doluluk, bu yılın aynı döneminde yüzde 41'e, Mehmetli Barajı'nda ise yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.
KAHRAMANMARAŞ BARAJLARI
Su kaynakları bakımından önemli kentlerden Kahramanmaraş'ta, kuraklık nedeniyle barajların doluluğunda büyük düşüş yaşanıyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk, Kartalkaya'da yüzde 31'e, Menzelet'te yüzde 38'e, Ayvalı'da ise yüzde 1'e geriledi.
KOZAN BARAJI
Adana'daki Kozan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 seviyesine gerilerken çoraklaşan topraklara direk dikilip voleybol filesi takılması dikkat çekti. En son 2020 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kozan Barajı bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle adeta çölleşti. Barajda doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Barajı besleyen su yataklarının da kurumasıyla ortaya çıkan manzara endişelendirdi.
DEVEGEÇİDİ BARAJ GÖLÜ
Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde yaşanan kuraklık canlıları da olumsuz etkiliyor. Devegeçidi Çayı üzerinde sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölündeki su seviyesinde, yağış yetersizliği, sıcak hava ve yoğun buharlaşmanın etkisiyle bu yıl normalin üzerinde bir düşüş yaşanıyor.
TRAKYA BARAJLARI
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın toplam doluluk oranı 287 milyon 318 bin metreküp ölçüldü. Trakya'da kuraklık nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağda 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya düştü.
KIZILCAPINAR BARAJI
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde içme suyu sağlanan Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesinin 100 kotun altına düşmesi sonucu terk edilmiş yapılar ortaya çıktı. Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ova köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesinin azalmasıyla baraj havzasındaki yapılar gün yüzüne çıktı.
ADNAN MENDERES BARAJI
Kuraklığın etkisinin her geçen arttığı Aydın'da bulunan 350 milyon metreküp depolama hacmine sahip Adnan Menderes Barajı adeta kuruma noktasına geldi. Barajda hayat suyu seviyesinde ancak su kaldığı öğrenilirken, susuzluğun manzarası görenleri şaşırttı.
ALMUS BARAJI
Tokat'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı’nda sular çekildi. Daha önce tekneyle ulaşılabilen kayalığa yürüyerek ulaşılabiliyor.
Almus Baraj Gölü’nde su seviyesinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen baraj gölünde, kurak geçen havaların etkisiyle su kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi, seviye ise yaklaşık 10 metre düştü. Su çekilmesiyle birlikte daha önce yalnızca tekneyle ulaşılabilen Malkayası olarak bilinen kayalığa artık yürüyerek geçilebiliyor.
KADIKÖY BARAJI
Edirne Keşan’da, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan Kadıköy Barajı’nın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma yüzde 1'in altına düşerek kritik seviyelere geriledi. Barajdan su alımı durdurulurken, ilçenin su ihtiyacı Kumdere İçme Suyu Tesisleri’ndeki kuyulardan karşılanmaya başlandı. Tesiste yer alan kuyulara ilaveten bir kuyu daha açıldı.
GELİNGÜLLÜ BARAJI
Yozgat’ın Esenli köyünde yer alan Gelingüllü Barajı’nda, bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düştü. Kuruyan baraj havzası adeta çöle dönerken, yeşeren otlar ise çevre köylerden gelen küçükbaş hayvanların otlatılmasında kullanılmaya başlandı.
DOĞANÖZÜ BARAJI
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Doğanözü Barajı yazık kurak geçmesi nedeniyle büyük ölçüde çekildi. Kuruyan kıyılarda derin çatlaklar oluştu.
Doğanözü Baraj gölünde gözle görülür seviyede yaşanan çekilme, hem tarımsal sulamada hem de bölgedeki ekosistemde endişelere sebebiyet verdi. Özellikle yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması su seviyesinde yaşanan düşüşü hızlandırdı.
GÖLKÖY BARAJI
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 22 olarak ölçüldü. Yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle su seviyesi azaldı. Gölü besleyen Mudurnu Deresi havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle kurudu. Abant Deresi'nden ise çok az miktarda gelen su göle akıyor.
ÇANAKKALE BARAJLARI
Çanakkale'de yaşanan olağanüstü kuraklık, içme ve sulama suyu sağlayan 9 barajın doluluk oranının azalmasına neden olurken, yöredeki ürünlerin kalitesinde ve rekoltesinde düşüşe yol açtı.
KAZANDERE BARAJI
Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.
Nisanda 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi. Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.
DOĞANCI VE NİLÜFER BARAJLARI
Bursa'nın önemli bölümünün içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajları "olağanüstü kuraklık" nedeniyle adeta can çekişiyor. Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 3,84e geriledi.
TAHTALI BARAJI
İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü Eylül ayını yaşadı. Normal şartlarda şehrin içme suyunun yaklaşık yarısının karşılandığı Tahtalı Barajında doluluk oranı, 3 Eylül'de yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 seviyesindeydi. Barajdaki bu su seviyesi, son 26 yılın en düşük Eylül rakamı olarak kayıtlara geçti.
GÖYNE BARAJI
Erzincan'da 17 köyün tarımsal ihtiyacını karşılayan Göyne Barajının doluluk oranı, kuraklık ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle yüzde 10'un altına geriledi. Tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı bölgede, üretimin hızlandığı yaz aylarında su tüketimi en üst seviyelere ulaşıyor.
GÜNYURDU MUSTAFA ELDEMİR VE ESER BARAJLARI
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir ile Esere barajlarının su seviyeleri kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü. Yaklaşık 7 milyon 270 bin metreküp su hacmine sahip Günyurdu köyündeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajında suların çekilmesiyle adacıklar oluştu. Suyun yüksekliği, barajın fazla suyunun Sorgun Deresine tahliyesinin sağlandığı savağın metrelerce altına indi.