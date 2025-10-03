İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemi olan Marinette gemisine baskın yaptı. TSİ 10.30 itibariyle gemiyle bağlantı kesildi.

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

Teknedeki yayın kesen İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.

FİLODA YOLUNA DEVAM EDEN TEK TEKNEYDİ

44 teknenin bulunduğu Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmasıyla İsrail'in saldırısına uğradı. İsrail'in saldırıları ve alıkoyması sonucu Gazze yoluna sadece "Marinette" devam edebiliyordu.

"İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARINDAN MANEVRALARLA KURTULDUK"

Gemi'de bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlatmıştı.

Gemi'de bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosuna baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." demişti. İSRAİL'İN ABLUKASINI KIRDI SALDIRIYA UĞRADI İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. "AÇIK HEDEFİZ" Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı. "Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetmişti: "Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığı'ndan bugün bizim gemimizi ifade eden Son gemiyi bekliyoruz şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca, TSİ 07.00 sularından itibaren "Marinette" Youtube üzerinden de canlı yayına devam ediyor. REKLAM Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte Haberi Görüntüle KÜRESEL SUMUD FİLOSU: İSRAİL'İN İDDİASI "KARA PROPAGANDA" Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, İsrail'in, Gazze'ye yardım götürmeyi ve buradaki ablukayı kırmak için yola çıkan filoya ait teknelerde "yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteleyerek, gemilerin insani yardımlarla dolu olduğunu kaydetti.

Durmaz, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerde yardım yoktu" iddiasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. En başından bu yana İsrail'in medya manipülasyon gücüyle filoyu karalamak için adımlar atmasını beklediklerini dile getiren Durmaz, kendilerinin de uluslararası gözlemcileri, teknelerde nelerin olduğunu incelemesi için davet ettiklerini hatırlattı. Durmaz, "(İsrail'in) Bu kara propaganda, zaten artık dünyanın kale bile almadığı bir iftira. (İsrail'in yaptığı) Bu kadar çok ülkeden vicdan sahibi insanların bir araya gelerek, böyle bir irade koymasına karşı bu iradenin oluşturduğu küresel dalgayı kırmaya dönük tamamen bir kara propaganda. Kesinlikle kabul etmiyoruz, gemilerimiz tamamen insani yardım malzemesiyle doluydu. Gemilerimizde bir tırnak makası bile, askeri sayılabilecek hiçbir şey yok. İsrail'in bu hamlesi tamamen filonun etkisini kırmak, aktivistlerimize bir iftira atıp karalama ve kötü propaganda yapmak. İşe yaramadı." şeklinde konuştu. 48 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, filo ile yola çıkan 48 Türk aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu bildirdi. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin" REKLAM İsrail'in alıkoyduğu yaklaşık 500 aktivistin İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı'na götürüldüğü biliniyor. Diğer yandan, İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada filodaki gemilerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamış, "Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadelerini kullanmıştı.