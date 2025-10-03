Habertürk
        İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu - Emlak Haberleri

        İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu

        İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:55
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek.

        Deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.

        Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

        500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak.

        Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

        Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

        TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

        Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

        Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

        Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.

