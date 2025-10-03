Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki rakiplerini mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu. Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki maçlarını galibiyetle tamamladı.
- 2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
- 3
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ise sahasında Nice'i 2-1'le geçerek ilk galibiyetini aldı.
-
- 4
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
- 5
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
- 6
Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
-
- 7
1. İngiltere 97.561
- 8
2. İtalya 86.803
- 9
3. İspanya 80.953
-
- 10
4. Almanya 77.259
- 11
5. Fransa 70.391
- 12
6. Hollanda 62.366
-
- 13
7. Portekiz 59.466
- 14
8. Belçika 56.150
- 15
9. Türkiye 44.800
-
- 16
10. Çekya 41.500