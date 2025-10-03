Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.