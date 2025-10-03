Habertürk
        Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum

        Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA ülke puanında son durum

        Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki rakiplerini mağlup ederek ülke puanına büyük katkıda bulundu. Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:12
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor; bu haftaki maçlarını galibiyetle tamamladı.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ise sahasında Nice'i 2-1'le geçerek ilk galibiyetini aldı.

        • 4

          Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

        • 5

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 6

          Avrupa'da haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ülke puanı da merak edilmeye başlandı. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 7

          1. İngiltere 97.561

        • 8

          2. İtalya 86.803

        • 9

          3. İspanya 80.953

        • 10

          4. Almanya 77.259

        • 11

          5. Fransa 70.391

        • 12

          6. Hollanda 62.366

        • 13

          7. Portekiz 59.466

        • 14

          8. Belçika 56.150

        • 15

          9. Türkiye 44.800

        • 16

          10. Çekya 41.500

